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В колонии в Калужской области выявили экстремистскую ячейку

Ее члены пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения и организовывали доставку запрещенных предметов в колонию

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН России выявили в исправительной колонии в Калужской области ячейку экстремистской организации. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-бюро ФСИН.

"Благодаря совместной работе сотрудников ФСИН России, УФСИН России по Калужской области и УФСБ по Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации в ИК-3 в Калужской области", - говорится в сообщении.

Оперативники установили, что один из осужденных, занимая высшее положение в преступной иерархии, создал в исправительной колонии ячейку запрещенной организации и вовлек в ее деятельность других осужденных. Они пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации учреждения, организовывали доставку запрещенных предметов в колонию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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