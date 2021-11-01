СК начал проверку по факту падения трех человек в яму с кипятком в лицее Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по сообщению о падении трех человек в яму с кипятком в лицее № 12 Новосибирска, говорится в сообщении СК по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что сегодня в подвале лицея в Центральном районе города Новосибирска трое мужчин провалились в яму с кипятком. В настоящее время пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Сибирской генерирующей компании" (СГК) ТАСС сообщили, что два сотрудника СГК и слесарь лицея проводили обследование теплового узла в образовательном учреждении, после чего пол в подвале провалился. Прокуратура Новосибирской области также начала проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ.

Главный врач скорой помощи региона Ирина Большакова пояснила ТАСС, что пострадали трое мужчин, они госпитализированы в ожоговый центр. Собеседница агентства, уточнила, что ожоги получены в результате падения в кипяток. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС уточнили, что все трое находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.