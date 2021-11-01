Дело летчика, случайно сбившего Су-30 на учениях в Тверской области, передали в суд

ТАСС, 1 ноября. Уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним поступило в Тверской гарнизонный военный суд, отмечается в картотеке дел.

По данным Западного военного округа, 22 сентября 2020 года самолет Су-30 упал во время тренировочного полета в Вышневоловецком районе Тверской области, экипаж успел катапультироваться. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщал, что предварительной причиной ЧП стало случайное попадание снаряда во время учений.

Согласно данным картотеки, дело поступило в суд 21 октября, дата заседания на данный момент не назначена. Информация о лице, в отношении которого возбуждено дела, скрыта.

По данным издания "Коммерсантъ", дело возбуждено в отношении военного пилота Василия Савельева, который в сентябре 2020 года в ходе учений случайно сбил истребитель Су-30. Военные следователи СК признали его виновным. По данным издания, следствие считает, что Савельев не выполнил должную подготовку истребителя Су-35 к учениям, грубо нарушив правила эксплуатации и боевого применения военного воздушного судна, из-за чего обстрелял летящий с ним в паре Су-30 реальными снарядами вместо того, чтобы выполнить имитацию атаки. Сам летчик и его защита с обвинением не согласны.