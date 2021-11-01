В Москве задержан мужчина, занимавшийся нелегальной торговлей краснокнижным осетром

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Суд в Москве отправил под домашний арест мужчину, незаконно продававшего занесенного в Красную книгу РФ осетра, при обысках у него нашли более тонны контрафактной рыбы, сообщила ТАСС глава пресс-службы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

По данным следствия, не позднее апреля этого года обвиняемый вместе с неустановленными пока соучастниками начали незаконно продавать в Москве туши и черную икру осетровых. "В складском помещении, расположенном в Новой Москве, проведен обыск, в ходе которого обнаружена и изъята рыбная продукция осетровых видов общим весом более тонны и одна банка икры рыб осетровых видов объемом 0,5 кг. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, который арендовал складское помещение, перерабатывал и хранил вышеуказанную продукцию. В ходе допроса он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Иванова.

Сообщников задержанного устанавливают. Уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и продажа производных особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что задержанный является организатором незаконной схемы продажи. Подпольное производство располагалось в помещении бывшего колбасного завода в Москве, а черную икру и осетрину злоумышленники реализовывали через торговые центры.