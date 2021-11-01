Начальника управления по миграции владимирского УМВД арестовали по обвинению во взятке

ВЛАДИМИР, 1 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира арестовал начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Дмитрия Филиппова, который обвиняется в получении взятки за помощь иностранцам в получении гражданства РФ в упрощенном порядке. Информация об этом содержится на сайте суда.

Филиппов обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). "Ходатайство следователя удовлетворено, Филиппову Д. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 28 декабря 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Филиппов лично получил взятку в размере не менее 80 тыс. рублей, что является значительным размером, за обеспечение принятия решения о признании иностранных граждан носителями русского языка для получения ими гражданства РФ в упрощенном порядке.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Владимирской области. Расследование продолжается.