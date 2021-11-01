В Калужской области возбудили уголовное дело о создании экстремистской ячейки в колонии

ТАСС, 1 ноября. В Калужской области в отношении ряда осужденных исправительной колонии строгого режима №3 возбудили уголовное дело. Они подозреваются в создании экстремистской ячейки на территории исправительного учреждения. Об этом в понедельник сообщает СК.

"Следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении ряда осужденных, отбывающих наказание в ИК-3 УФСИН России по Калужской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 и ст. 282.2 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии и организация деятельности экстремистской организации")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, один из осужденных, занимая высшее положении в преступной иерархии, создал в исправительной колонии №3 ячейку запрещенной на территории России экстремистской организации и вовлек в ее деятельность других осужденных. Организация пропагандировала правила и традиции, принятые в криминальной среде, воспрепятствовала выполнению требований администрации учреждения. Как полагает следствие, через ячейку была организована доставка запрещенных предметов и их реализация другим осужденным, с лиц, отбывающих наказание, под угрозой физического насилия осуществлялся незаконный сбор денежных средств.

В настоящий момент подозреваемые в незаконной деятельности осужденные этапированы в следственный изолятор. "В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения", - говорится в сообщении.