В Краснодаре задержали организатора незаконных азартных игр в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Организатор проведения незаконных азартных игр в Архангельской области задержан в Краснодаре, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Организатор преступной деятельности фактически проживал в Краснодаре и осуществлял руководство дистанционно, а остальные участники организованной группы, выполнявшие роли администраторов игорных заведений, регулярно перечисляли ему вырученные денежные средства. Есть основания полагать, что азартные игры принесли подозреваемым доход в размере не менее 14 млн рублей. Подозреваемого задержали в частном доме в Краснодаре сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области", - говорится в сообщении.

Задержанным является 29-летний уроженец Вельского района Архангельской области. Уголовное дело возбуждено в отношении девяти жителей областного центра в возрасте от 24 до 52 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой").

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый создал организованную группу, арендовал помещения в домах по улице Советов в Новодвинске и на улице Воскресенской в Архангельске, где организовывал и проводил азартные игры с использованием специально приобретенного игрового оборудования, подключенного к интернету.

В результате спецоперации, проведенной совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Архангельской области при силовой поддержке СОБР областного управления Росгвардии, пресечена деятельность двух игровых клубов. Изъято более 20 единиц игрового оборудования. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении организатора преступной деятельности меру пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он частично признал свою вину.

Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.