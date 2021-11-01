УФСИН объявило вознаграждение за информацию о сбежавшем члене банды Басаева

АСТРАХАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за оказание помощи в розыске и поимке сбежавшего из психиатрической больницы члена банды Басаева, сообщила в понедельник пресс-служба регионального ведомства.

"УФСИН объявило денежное вознаграждение за поимку беглого преступника. Разыскивается совершивший 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы <...> Алханов Магомед Хасанович, 1982 года рождения. За оказание помощи в розыске и поимке преступника объявлено вознаграждение 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области 26 октября сообщила, что осужденный за бандитизм Алханов, проходящий лечение в психиатрической больнице Астрахани, сбежал из-под стражи. Имя и дата рождения сбежавшего совпадают с данными члена банды Басаева Магомеда Алханова, указанными в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Он был задержан в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году.