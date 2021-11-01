Детский омбудсмен в Кузбассе взяла на контроль инцидент с продажей ребенка через интернет

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Валентина Богатенко обратилась в надзорные органы и инициировала проверку по факту размещения объявления о безвозмездной продаже ребенка из Новокузнецка в интернете. Об этом ТАСС сообщили в аппарате омбудсмена.

В понедельник местные СМИ в Кузбассе опубликовали скриншоты объявления с интернет-сервиса Avito, в котором автор готов бесплатно продать 9-летнего ребенка. В объявлении размещено фото мальчика, в комментариях уточняет, что он плохо учится и вредничает. В контактах указан адрес в Новокузнецке и телефон.

"Взрослый человек не может не отдавать себе отчет о своих действиях, поэтому в данном случае необходимо вмешательство надзорных органов - прокуратуры и органов опеки и попечительства [Новокузнецка]. Они должны дать свою оценку подобным явлениям, чтобы она стала наукой для возможных последователей", - процитировали в аппарате Богатенко.

В аппарате омбудсмена также пояснили, что подготовлены официальные запросы в адрес заместителя главы города Новокузнецка по социальным вопросам и городского прокурора. Выяснение всех обстоятельств инцидента взято на контроль Богатенко.