В Красноярске на детской площадке подросток ранил ножом 11-летнего мальчика

КРАСНОЯРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Тринадцатилетний подросток в Красноярске ударил ножом 11-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"На детской площадке во дворе одного из домов расположенных по улице Амурской города Красноярска между двумя знакомыми подростками произошел конфликт, в ходе которого один из мальчиков нанес другому два удара ножом", - сообщили в ведомстве, уточнив, что подростку ударившему ножом 13 лет.

Ребенок госпитализирован и находится в больнице под наблюдением врачей. Напавший подросток помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей регионального главка МВД. Он рассказал, что конфликт возник во время игры с 11-летним мальчиком, после чего он несколько раз ударил его ножом. Личный состав городской полиции разыскивает и опрашивает свидетелей и очевидцев случившегося.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ).