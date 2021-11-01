Жителя Москвы задержали на Урале за хищение более 9,5 млн рублей

ТАСС, 1 ноября. Сотрудники курганской полиции задержали 29-летнего жителя Москвы, который обвиняется в хищении более 9,5 млн рублей со счетов филиалов кредитной организации. Для реализации незаконной схемы были привлечены жители Кургана, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

"Преступную схему разоблачили оперативники уголовного розыска управления МВД России по Кургану. В результате комплекса следственных действий и оперативных мероприятий фигуранта задержали по месту жительства в Москве и доставили в столицу Зауралья. В отношении 29-летнего ранее судимого мужчины следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража с банковского счета, совершенная организованной группой в особо крупном размере"). Санкция предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Для реализации незаконной схемы мошенник привлек курганских жителей, которые за денежное вознаграждение зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. По данным пресс-службы, житель Москвы смог получить доступ к счетам курганских филиалов кредитной организации и, по предварительным подсчетам, ему удалось похитить более 9,5 млн рублей с февраля по апрель этого года.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Один из его сообщников отпущен под подписку о невыезде. Еще троим мера пресечения избирается. Проведение оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов противоправной деятельности организованной группы, продолжается", - уточнили в пресс-службе.