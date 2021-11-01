Перевозчику и владельцу автобуса, попавшего в ДТП в Калмыкии, предъявили обвинение

ЭЛИСТА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи в Калмыкии предъявили обвинение владельцу пассажирского автобуса, столкнувшегося 24 октября с "Камазом" в Калмыкии, и предпринимателю из Дагестана, который организовал перевозку, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

"Яшкульским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Калмыкия предъявлены обвинения индивидуальному предпринимателю, осуществляющему деятельность по перевозкам пассажиров, и владельцу автобуса, подозреваемым в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей")", - говорится в сообщении.

24 октября примерно в 01:30 мск на 264-м км автодороги Р-216 Астрахань - Элиста - Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса "Неоплан", следовавшего по маршруту Махачкала - Санкт-Петербург, и грузового автомобиля "Камаз". Погибли шесть человек, включая ребенка. По уточненным данным СК, еще 14 человек пострадали, двоих госпитализировали.

Ранее сообщалось, что возбужденное следствием муниципального образования МВД России "Яшкульский" уголовное дело по ч. 5 ст. 264 передано в следственный орган СУ СК России. Оба уголовных дела находятся на контроле у председателя Следственного комитета России. Следствием установлено, что пассажирский автобус не был оборудован ремнями безопасности.

Суд в Калмыкии по ходатайству следствия арестовал на два месяца владельца пассажирского автобуса и предпринимателя из Дагестана - организатора этой перевозки. Арестован также и водитель автобуса, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)".