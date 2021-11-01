СМИ: в результате стрельбы на кладбище в Испании погибли два человека

МАДРИД, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в понедельник в результате стрельбы в районе одного из кладбищ в Испании. Об этом сообщило агентство EFE.

По версии газеты El Mundo, инцидент произошел в населенном пункте Торренте (автономное сообщество Валенсия). В момент стрельбы у кладбища находилось много людей в связи с отмечаемым в стране Дня всех святых.

Газета сообщает об одном погибшем - 80-летнем мужчине, а также о пострадавших.

По версии издания, стрельба произошла из-за ссоры двух цыганских семей.