В автосервисе в центре Москвы нашли иномарку, угнанную в Чехии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции нашли в автосервисе в центре Москвы автомобиль, который был угнан в Европе и разыскивался по базам Интерпола. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Сотрудниками ДПС <...> линейного управления транспортной полиции выявлен находящийся в розыске автомобиль. Иномарка была угнана с территории одной из европейских стран и разыскивается НЦБ Интерпола Республики Чехия", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, машину нашли на территории автостанции на улице Дубининской. Полицейские установили, что нынешним владельцем автомобиля является 54-летний приезжий мужчина. "Он пояснил, что машину приобрел через один из сайтов в сети Интернет в 2017 году. О том, что техника краденная, он не знал", - сказали в полиции.

В настоящее время у мужчины изъяты документы на данный автомобиль, который опечатан и направлен на служебную стоянку. Назначена автотехническая экспертиза с целью проверки маркировочных обозначений двигателя и кузова автомобиля.