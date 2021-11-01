В Ленобласти при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в одной из квартир дома в Кингисеппском районе Ленинградской области, погиб 69-летний мужчина, который находился там в момент возгорания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

"По системе 112 поступило сообщение о пожаре в 04:23 мск, по прибытии пожарные спасательные подразделения установили наличие возгорания, его удалось ликвидировать в 05:30 мск. Был обнаружен мужчина без признаков жизни, его эвакуировали и передали бригаде скорой помощи, была констатирована смерть", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что возгорание произошло на третьем этаже многоквартирного дома. В связи с пожаром выгорела обстановка в комнате погибшего на площади 10 кв. метров, лестничная клетка также была закопчена. По факту пожара проводится дознание, по одной из версий причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

В следственном управлении СК РФ по Ленинградской области добавили, что данных о других пострадавших не поступало, остальные жильцы дома эвакуировались самостоятельно. После проведения всех необходимых мероприятий и установления обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка случившемуся.