Обвиняемого в убийстве двух девочек в Кызыле арестовали

ТАСС, 1 ноября. Суд избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в убийстве двух девочек в Кызыле, в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом в понедельник сообщила пресс-службе следственного управления СК по Туве.

"В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что он взят под стражу на два месяца.

По версии следствия, мужчина вернулся домой вечером 30 октября. Обвиняемый, находясь в квартире, несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого ночью мужчина вытолкнул одну, а затем и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу.

В воскресенье утром возле дома в Кызыле были обнаружены две девочки девяти и 14 лет с множественными травмами. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, 14-летняя - позднее в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. По подозрению в убийстве был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики.