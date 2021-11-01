SSJ-100 авиакомпании "Азимут" столкнулся с косулей после посадки в аэропорту Пскова

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Самолет "Сухой Суперджет 100" авиакомпании "Азимут" в ночь на понедельник столкнулся с косулей после посадки в аэропорту Пскова, пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения, сообщили ТАСС в аэропорту.

"Произошло авиапроисшествие. Было столкновение с косулей по прилете в процессе посадки. Это был "Сухой Суперджет 100", азимутовский, рейс А4-101, самолет прилетел из Внуково. Поврежден самолет, повреждена поворотная створка реверса правого двигателя. Пассажиры и экипаж целы, здоровы, невредимы. [Поврежденный] самолет стоит на стоянке. Пришел резервный борт, забрал пассажиров, улетели во Внуково", - сказала собеседница агентства.

В связи с инцидентом на взлетно-посадочной полосе Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, столкновение произошло 1 ноября около 00:25 мск. "По предварительным данным столкновение произошло после посадки самолета на взлетно-посадочную полосу аэродрома "Псков" (Кресты) международного аэропорта "Княгиня Ольга". Отклонений в работе воздушного судна и ее параметров не было. На борту находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.