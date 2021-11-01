ФСБ завершила следствие по делу Ивана Сафронова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, защита начала знакомиться с его материалами. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Сафронова Дмитрий Талантов заявил, что начал ознакомление с делом. "Я могу сказать только, что в настоящее время начал знакомиться с материалами дела", - отметил он, отказавшись от других комментариев.