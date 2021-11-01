СК подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-главы Миллерово Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Миллеровского городского поселения Ростовской области возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, в сентябре 2020 год чиновник подписал договор купли-продажи земельного участка в пользу индивидуального предпринимателя. Своими действиями он нанес ущерб муниципалитету в размере более 1,9 млн рублей.

"Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Миллеровского городского поселения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщил представитель следственных органов.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В ходе предварительного следствия также будет дана оценка действиям должностных лиц поселенческой администрации, которые готовили проект договора купли-продажи, осуществляли сбор необходимых документов, а также муниципальный земельный контроль, добавили в пресс-службе.

В воскресенье источник ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области сообщил о возбуждении дела против бывшего главы администрации Миллеровского городского поселения, подозреваемого в превышении должностных полномочий при махинациях с земельными участками.