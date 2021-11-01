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В доме на юго-западе Москвы найден мертвым экс-директор Таджикского алюминиевого завода

Тело 90-летнего мужчины с огнестрельным ранением нашла его дочь

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани найден мертвым в квартире на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире дома 14, корпус 2, по улице Академика Пилюгина с огнестрельным ранением найден мертвым бывший директор Таджикского алюминиевого завода Михаил Синани, 1931 года рождения. Рядом с телом погибшего лежал наградной пистолет", - сказал собеседник агентства.

Тело 90-летнего мужчины нашла его дочь. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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