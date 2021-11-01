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Правоохранители устанавливают причастность полицейского к изнасилованию девушки в Москве

Инцидент произошел в августе прошлого года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полицейские передали в СК материалы дела о возможном изнасиловании полицейским задержанной девушки, которое якобы произошло 12 августа 2020 года в районном отделении полиции в Люблино. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

"12 августа сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве задержаны 27-летний мужчина и 21-летняя девушка, которые были доставлены в ОМВД России по району Люблино. На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении нее противоправные действия. Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главка материалы переданы в следственные органы", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а девушка была допрошена в качестве свидетеля.

Ранее в Telegram-канале депутата Госдумы Сергея Шаргунова появилась информация, что якобы пьяный полицейский изнасиловал девушку в отделении МВД в Люблино в августе прошлого года, а СК отказался рассматривать заявление о преступлении, потому что на девушке не было следов насилия.

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