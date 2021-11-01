Голландский суд приобщил к делу MH17 расчеты "Алмаз-Антея" по месту запуска ракеты

СХИПХОЛ/Нидерланды/, 1 ноября. /ТАСС/. Голландский суд приобщил к делу расчеты российского концерна "Алмаз-Антей" относительно возможного места запуска ракеты, из которой предположительно был сбит рейс MH17. Об этом сообщила в понедельник на слушаниях судья Хелейн Керстенс-Фокенс.

По ее словам, ранее судебный следователь опросил экспертов "Алмаз-Антея", Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по отдельности и вместе. Их заключения добавлены в досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

"Что касается повреждений, "Алмаз-Антей" в своем докладе указывает, что количество отверстий в обломках в 3-5 раз меньше, чем можно ожидать, если бы ракета шла по встречной траектории, как утверждается в докладах Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия), и это следует из результатов как симуляций, так и тестов, - обратила внимание судья. - Это дает основания эксперту "Алмаз-Антея" говорить о том, что сценарий запуска ракеты из-под Снежного не может быть подтвержден. Если причиной крушения Boeing стала ракета, выпущенная из ЗРК "Бук", то эта ракета могла идти только на пересекающемся курсе".

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.