Холодное водоснабжение во Всеволожске в Ленобласти восстановили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Авария на холодном водоводе в городе Всеволожске в Ленинградской области ликвидирована. В понедельник подача холодной воды в сеть была возобновлена, сообщили ТАСС в диспетчерской службе ОАО "Всеволожские тепловые сети", на балансе которого состоят коммуникации.

"В 17:36 водовод был запущен", - сказала диспетчер.

Прорыв произошел вечером 30 октября, службы оперативно организовали подвоз питьевой воды местным жителям. Аварийная бригада проложила временный водопровод, но затем произошла еще одна утечка на соседнем участке трубы. Последствием коммунальной аварии стало отключение от сети холодного водоснабжения 11 многоквартирных и 279 частных домов.