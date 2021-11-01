Водоснабжение 73 тыс. человек в челябинском Троицке восстановили после отключения

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Водоканал города Троицк (Челябинская область), в котором проживают свыше 73 тыс. человек, временно остановивший подачу воды потребителям из-за превышения содержания в ней аммиака, промыл оборудование и восстановил водоснабжение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"После отключения водоснабжения ООО "Троицкий водоканал водоотведение" осуществило промывку и дополнительное хлорирование оборудования водозабора. С 18:00 (16:00 мск) вода постепенно начала поступать в дома троичан", - сказано в сообщении.

Администрация города призывает жителей употреблять воду только после кипячения.

В понедельник сообщалось, качество воды в питьевом источнике (реке Уй) ухудшилось, содержание аммиака превышено. Водоканал временно прекратил подачу воды в дома.

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщал ТАСС, что министерство уже уведомило надзорные органы о ситуации. Специалисты разбираются на месте и устанавливают возможный источник загрязнения.

Троицк имеет статус пограничного города, в нем действует таможенный переход, являющийся одним из крупнейших по товарообороту на Урале.