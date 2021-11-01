СК возбудил дело после отравления российских туристов в Египте

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как несколько десятков российских туристов отравились в одном из отелей в египетском городе Хургаде. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан по факту отравления нескольких десятков российских туристов, в том числе нескольких жителей города Зеленодольска, в одном из отелей в Хургаде (Египет) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.

В понедельник посольство РФ в Каире сообщило, что российские туристы, отравившиеся на отдыхе в отеле Хургады, выписаны из больницы.

30 октября Федерация туристических палат Египта сообщила о массовом отравлении россиян в отеле AMC Royal Hotel на Красном море. Первые случаи были зафиксированы еще вечером 29 октября. Были госпитализированы более 40 человек, в основном это были женщины и дети. Согласно решению Минтуризма и древностей Египта, отель закрыт за нарушение норм санитарной и противоэпидемиологической безопасности, туристов расселили по другим гостиницам.