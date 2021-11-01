Главы СК РФ и Белоруссии обсудили данные расследования убийства банкира Яхонтова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в Минске обсудил с врио главы белорусского СК Олегом Шандаровичем расследование убийства в Москве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК России, у белорусских коллег запрошены доказательства по делу.

Ранее в Минске по подозрению в убийстве Яхонтова был задержан Андрей Скрипкин, 28 октября он покончил с собой в изоляторе временного содержания.

"О. С. Шандарович и А. И. Бастрыкин обсудили детали вызвавшего широкий общественный резонанс уголовного дела об убийстве экс-главы банка "Смоленский" Михаила Яхонтова и членов его семьи Андреем Скрипкиным, совершившим суицид, после того как скрылся на территории соседнего государства. В целях установления всех деталей произошедшего российской стороной белорусским коллегам передан запрос о получении доказательственной базы в рамках расследования данного уголовного дела", - сообщили в ведомстве.

Тела 57-летнего бывшего заместителя управляющего московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги и их восьмилетнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Источник в правоохранительных органах сообщал, что рассматриваются несколько версий убийства, в том числе финансовая.

Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтову было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 млрд рублей.