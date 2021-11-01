Задержаны трое помогавших Навальному получать данные частных лиц для расследований

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве троих мужчин по обвинению в том, что те за деньги осуществляли поиск личных данных частных лиц, которые потом были использованы Алексеем Навальным при осуществлении его расследований. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержаны Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев. Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Катков, Зайцев и Зеленцов не знали, что одним из их "клиентов" является Навальный. "Их использовали, как говорится, "в темную". В настоящее время всем троим предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров", - отметил источник ТАСС.

В Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что Катков, Зеленцов и Зайцев отправлены под домашний арест. "Им предъявлены обвинения по ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов") и ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки или телефонных переговоров")", - отметили в суде, отказавшись от других комментариев.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Зеленцов до своего задержания был частным детективом. "Он основал одно из частных детективных агентств в Москве. Сейчас следствие проверяет, использовались ли возможности этой организации для получения сведений, которые потом использовал Навальный", - отметил собеседник агентства.

Как следует из открытых источников, человек с именем и фамилией Александр Зеленцов основал детективное агентство ООО "ЛЕКС-ГАРД". В этой организации ТАСС подтвердили, что Зеленцов является учредителем этого агентства, но от каких-либо комментариев отказались.