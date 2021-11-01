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На Кубани возбудили дело о надругательстве над умершей после доставки тела к администрации

Расследование находится на контроле прокуратуры

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Полиция на Кубани возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших после того, как в Тимашевске в отделении бюро судебно-медицинской экспертизы предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, отказали в приеме тела в морг, и он доставил тело к зданию районной администрации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

31 октября в местных социальных сетях опубликовали фото с телом умершей женщины, которое привезли к зданию районной администрации Тимашевского района. Глава Тимашевского района Андрей Палий заявлял, что после инцидента возникли вопросы к работе морга и ритуальных агентств, тело умершей в итоге приняли.

Ранее прокуратура организовала проведение проверки. Предварительно установлено, что предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получив полную оплату за них, на основании направления участкового привез в морг Тимашевского района тело умершей женщины для установления причины смерти, но там отказались принимать тело якобы по причине выходного дня. На следующий день предприниматель вместе с помощником утром привезли тело умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района без согласования с ее родственниками.

"В настоящее время по материалам проверки, проведенной прокуратурой, органами полиции по факту инцидента, произошедшего в Тимашевске с телом умершей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших". Ход и результаты расследования поставлены на контроль", - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что также прокуратура внесла представление об устранении причин и условий случившегося начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

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