СМИ: в Лагосе при обрушении здания погибли семь человек

ПРЕТОРИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли при обрушении в понедельник 21-этажного здания в районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса. Об этом сообщил нигерийский новостной портал PM News.

По его информации, спасатели уже извлекли из-под завалов семь тел погибших. Издание отмечает, что под обрушившимися конструкциями могут находиться не менее 50 человек.

Пока из-под обломков здания, которое находилось в фазе строительства, не был извлечен ни один выживший. До этого спасатели эвакуировали несколько человек, которые находились рядом с местом происшествия. Они получили травмы и тяжелые ранения.

На месте ЧП находится глава полиции города. Работают спасательные бригады и сотрудники Красного креста.