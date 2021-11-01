Заключенные в колонии в Новочеркасске подожгли на себе одежду

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Двое заключенных колонии строгого режима №14 в Новочеркасске забрались на крышу учреждения и подожгли брюки на себе, не желая переходить в другой отряд. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

"1 ноября 2021 года в исправительной колонии строгого режима №14 ГУФСИН России по Ростовской области для лиц, ранее отбывавших наказание, двое осужденных после ужина забрались на крышу здания и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили. Свой поступок они объяснили нежеланием подчиняться законным требованиям администрации учреждения и переходить в другой отряд", - сообщил представитель ведомства.

Мужчины получили незначительные поверхностные ожоги, добавили в пресс-службе. На месте им оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждаются. Как отметили в пресс-службе, оба участника инцидента состоят на профилактическом учете как склонные к членовредительству.

По факту произошедшего проводится проверка, добавил представитель ГУФСИН.