Трамваи №1 и 16 задерживаются в Москве из-за повреждения контактной сети

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Повреждение контактной сети произошло на Чертановской улице в Москве, из-за чего задерживаются трамваи №1 и 16. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Чертановской улице (в районе остановки "Кировоградские пруды") временно задерживаются трамваи № 1 и 16. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в публикации.

Там уточняется, что около 21:15 на Чертановской улице, 50 в результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая, следовавшего по маршруту №16.

"Никто не пострадал, водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров. На месте работают городские службы. Подробности произошедшего устанавливаются", - заверили в департаменте.

По предварительным данным, причиной повреждения контактной сети стал грузовик с прицепом, который задел ее при пересечении трамвайных путей. "Оборвавшийся провод упал на крышу вагона, из-за чего произошло возгорание пластикового защитного кожуха на крыше, который защищает электрооборудование вагона от осадков. Обгорел только пластиковый кожух, сам вагон не пострадал. Площадь возгорания составила 2 кв. м", - уточнили в департаменте.

Там подчеркнули, что возгорание оперативно ликвидировали. Аварийные службы приступили к восстановлению контактной сети трамвая.