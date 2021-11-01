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В Сирии от обстрелов боевиков погиб сирийский военный

Трое ранены

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Один сирийский военный погиб и трое ранены за сутки в результате обстрелов со стороны боевиков, сообщил в понедельник на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вадим Кулить.

"В провинции Хама в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Свухон по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, один сирийский военнослужащий погиб и один получил ранение. В провинции Алеппо в результате гранатометного обстрела, произведенного террористами из района Бейтарун по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина, были ранены двое сирийских военнослужащих", - сказал контр-адмирал.

По его словам, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 6 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

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