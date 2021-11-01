Морг на Кубани отказался принимать тело умершей женщины из-за ведомственного приказа

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Причиной отказа морга в приеме тела умершей женщины в Тимашевском районе Краснодарского края, где после отказа тело отвезли к зданию местной администрации, стал ведомственный приказ. Об этом сообщил глава Тимашевского района Андрей Палий по итогам совещания в связи с инцидентом в понедельник.

Ранее прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки. Предварительно установлено, что предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получив полную оплату за них, на основании направления участкового привез 30 октября в морг Тимашевского района тело умершей женщины для установления причины смерти, но там отказались принимать тело якобы по причине выходного дня. На следующий день предприниматель вместе с помощником утром привезли тело умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района без согласования с ее родственниками.

"В морге тело принять отказались, ссылаясь на норму ведомственного приказа, согласно которой, полицейский, подписавший направление, должен присутствовать лично при передаче тела в экспертизу. Возникли трудности с оформлением в морге. Морг Тимашевского района будет принимать тела беспрепятственно, по направлениям на патолого-анатомическое либо на судебно-медицинское исследование, то есть не требовать в обязательном порядке нахождение сотрудника полиции, направившего умершего на исследование", - говорится в сообщении главы Тимашевского района.

Также он добавил, что ситуация в местном морге обострилась еще 22 октября, с этой даты сотрудники морга, ранее предупреждавшие предпринимателей, занимающихся ритуальными услугами, стали принимать тела в соответствии с ведомственным приказом. Палий отметил, что произвели все необходимые процедуры, тело женщины выдали родственникам для похорон.

"Еще раз приношу семье свои соболезнования. Прошу предпринимателей, работающих не только в этой деликатной области, обращаться в органы власти по возникающим проблемам. Надо всегда оставаться людьми", - резюмировал глава района.

Сообщалось, что полиция в Краснодарском крае по материалам проверки, проведенной прокуратурой, возбудила уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших по факту случившегося.