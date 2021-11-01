СМИ: актера Эри Абиттана задержали в Париже в связи с обвинениями в изнасиловании

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Французский актер Эри Абиттан задержан в Париже в связи с обвинениями в изнасиловании. Об этом сообщила в понедельник радиостанция France Info со ссылкой на источник в столичной прокуратуре.

По его сведениям, в настоящий момент 47-летний актер находится в здании судебной полиции на допросе. Отмечается, что Абиттан был задержан в связи с поданной на него 30 октября жалобой женщины, имя которой не сообщается. Других подробностей радиостанция не приводит.

Абиттан известен по ролям в кинокомедиях "Безумная свадьба" (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? - 2014), "Да здравствует Франция!" (Vive la France! - 2013), "С вещами на вылет!"(Dйbarquement immйdiat! - 2016), "Безумные соседи" (A bras ouverts - 2017).

В декабре актер собирался отправиться в турне по Франции со своим спектаклем. В феврале 2022 года запланирован выход на экраны французских кинотеатров третьей части фильма "Безумная свадьба" с участием Абиттана.