Прокурор просит приговорить к восьми годам колонии фигуранта "списка Титова" Зотова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Представитель гособвинения 1 ноября потребовал приговорить бывшего генерального директора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, который входил в "лондонский список омбудсмена Бориса Титова" и вернулся в Россию в 2020 году для участия в проведении следственных действий, к восьми годам колонии за мошенничество. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Роман Костенко.

"Прокурор попросил приговорить Зотова к восьми годам колонии. Его экс-заместителя Елену Сергееву - к пяти годам колонии с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочкой 14-летнего возраста", - сказал адвокат.

"На протяжении десяти месяцев, в течение которых рассматривается данное уголовное дело, у нас сложилось стойкое мнение, что в суде разбирается не уголовное дело, связанное с хищением, а финансово-хозяйственный спор, связанный с неадекватным аппетитом новых акционеров ПАО "Трансфин-М". Если бы спор был бы в реальном арбитражном процессе, он был бы решен в пользу Зотова. Понимая это, якобы потерпевшие выбрали способ уголовного давления на моего доверителя. При этом стороной государственного обвинения не было представлено убедительных и объективных доказательств, указывающих на совершение Зотовым и Сергеевой мошеннических действий и наличия в их действиях состава вменяемого преступления", - сказал Костенко.

Уголовное дело против Дмитрия Зотова возбудили по заявлению действующего генерального директора ПАО "Трансфин-М" Максима Анищенкова в августе 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ. После возвращения в Россию в рамках так называемого лондонского списка Бориса Титова летом 2020 года предпринимателя арестовали, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, дело возбудили за незаконный перенаем на подконтрольную фирму имущества лизинговой компании. Однако затем выявленные Генеральной прокуратурой России нарушения послужили причиной для изменения меры пресечения Зотову с содержания под стражей на подписку о невыезде.

Сам он вину не признает, в поддержку Дмитрия Зотова, помимо Бориса Титова, выступала также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. По ее словам, в деле имеет место перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло. Уголовное дело находится под особым контролем Генерального прокурора России Игоря Краснова. Второе дело против Зотова возбудили по аналогичной статье в июне 2021 года, его подозревают в хищении 1 млрд рублей.