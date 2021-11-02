Бывшие сотрудники МЧС по Ярославской области предстанут перед судом за получение взяток

ТАСС, 2 ноября. Уголовное дело в отношении бывших сотрудников территориального управления МЧС по Ярославской области о получении взяток на сумму свыше 1,1 млн рублей направили в суд, сообщается в понедельник на сайте СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области и его заместителя, обвиняемых в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, обвиняемые в период с 2018 по 2020 годы получили от разработчиков специальных технических условий по пожарной безопасности построенных или переоборудованных зданий взятки на суммы от 100 до 450 тыс. рублей за их согласование. Всего за два года они получили свыше 1,1 млн рублей.