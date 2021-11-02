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В Дагестане арестовали и.о. главы района за подлог и злоупотреблении полномочиями

Его заключили под стражу до 26 декабря

МАХАЧКАЛА, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Дагестане избрал меру пресечения в отношении и.о. главы Унцукульского района Дагестана, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, в виде ареста до 26 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Дагестане в отношении заместителя главы администрации Унцукульского района, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

"Буйнакским городским судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдулмуталима Магомедова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ.

Из материалов, представленных суду, следует, что в декабре прошлого года подозреваемый, исполняя обязанности главы МО "Унцукульский район", подписал акт приемки и справку о стоимости выполненных работ по строительству футбольного поля на территории района, заведомо зная об умышленном завышении объемов выполненных работ в документах, чем причинил администрации района материальный ущерб на сумму более 1 290 000 рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток (до 26 декабря 2021 года включительно)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан.

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