Иностранец, доставивший самолетом в Приморье около 2 кг героина, предстанет перед судом

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Иностранец, который привез из Москвы в Приморье для сбыта около 2 кг героина в самолете, предстанет перед судом, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры края.

"Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении соучастников преступления продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, два иностранца, живущие в Москве, в 2020 году организовали деятельность по незаконному сбыту героина в особо крупных размерах в Приморье, доставляя его в регион в скрытых тайниковых полостях чемоданов, перевозимых авиатранспортом. В июле 2020 года к этой деятельности они привлекли земляка, который выступал перевозчиком наркотика и передавал его приобретателям по прибытии в Приморский край.

В декабре 2020 года обвиняемый получил в Москве от соучастников чемодан со скрытым в нем наркотиком в размере около 2 кг, который перевез по авиамаршруту Москва - Владивосток. Наркотик обнаружили сотрудники правоохранительных органов.