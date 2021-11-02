Полиция Приморья изъяла 70 литров гашишного масла и 21 кг конопли у трех жителей края

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Приморье пресекли деятельность трех жителей края по сбору дикорастущей конопли и изготовлению наркотиков. Как сообщает во вторник пресс-служба УМВД региона, всего изъято 21 кг конопли и 70 литров масла каннабиса.

"В лесополосе в окрестностях села Заречное, где жители Приморья занимались переработкой дикорастущих наркотических растений, полицейские обнаружили и изъяли два полимерных полога с высушенными верхушечными частями маньчжурской конопли и 14 пластиковых пятилитровых канистр с жидким раствором наркосодержащих веществ", - говорится в релизе.

Как установлено экспертизой, растения являются наркотическим средством - каннабисом массой более 21 кг, что квалифицируется как крупный размер. Канистры с жидкостью, согласно результатам исследования, являются раствором масла каннабиса. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков в крупном размере"). Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Задержание прошло в рамках межведомственной комплексной операции "МАК-2021". Как пояснили полиции задержанные, очаг дикорастущей конопли они обнаружили в сентябре 2021 года. Мужчины собрали растение для изготовления наркотических средств.