В Иркутской области возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело в отношении трех местных жителей, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом во вторник сообщил портал "МВД Медиа".

"По версии следствия, злоумышленники помогали иностранным гражданам "легализоваться" на территории Российской Федерации, за что брали вознаграждение. Они оформляли фиктивную регистрацию мигрантов по месту пребывания, а также составляли липовые договоры трудоустройства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.

Для создания видимости трудоустройства мигрантов подозреваемые арендовали общежитие в Иркутске и создали несколько организаций, занимающихся строительством и оказанием правовой помощи гражданам других стран. Возглавлял криминальный бизнес уроженец ближнего зарубежья, проживающий в Иркутске более 10 лет. За 2021 год под его руководством подозреваемые оформили поддельные документы нескольким сотням мигрантов.

В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъяты трудовые договоры, паспорта иностранных граждан, печати, компьютерная техника, незаполненные бланки документов, деньги и сим-карты.