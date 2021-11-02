Бойцы Нацгвардии открыли огонь по мигрантам на юге Мексики

МЕХИКО, 2 ноября. /ТАСС/. Бойцы Национальной гвардии Мексики открыли огонь по автомобилю, в котором находились мигранты, в районе Эчегарай в штате Чьяпас на юге Мексики. Погиб один человек, четверо получили ранения, говорится в обнародованном в понедельник заявлении ведомства.

По его данным, инцидент произошел после того, как водитель пикапа, объехавший контрольно-пропускной пункт полиции, отказался остановиться для проверки. "Вопреки полученным указаниям, он попытался сбить бойцов Национальной гвардии <...>, и в ответ на явную угрозу их жизни они применили оружие, чтобы остановить транспортное средство", - указывается в документе. В ходе осмотра автомобиля "был обнаружен один человек без признаков жизни и четверо пострадавших", еще девять мигрантов, попытавшихся скрыться, были задержаны. Представители прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Во второй половине октября порядка 6 тыс. иностранных мигрантов покинули город Тапачула в штате Чьяпас. Гаитяне, а также граждане Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и ряда других государств решили пешком преодолеть почти 1,2 тыс. км до Мехико, чтобы обратиться к властям с просьбой предоставить им документы, позволяющие находиться в республике и перемещаться по ее территории на законных основаниях.

Национальная комиссия по правам человека призвала федеральные и региональные власти обеспечить безопасность каравана мигрантов и воздержаться от применения силы по отношению к его участникам. Ранее сотрудники Миграционной службы Мексики при поддержке бойцов Нацгвардии рассеяли в Чьяпасе несколько крупных групп иностранных граждан, пытавшихся добраться до границы с США.