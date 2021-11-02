Умер один из пострадавших при падении в яму с кипятком в новосибирском лицее

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Один из трех пострадавших, упавших в понедельник в яму с кипятком в новосибирском лицее №12, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе новосибирской областной клинической больницы.

"Один из пациентов скончался", - сказала собеседница агентства.

Двое пострадавших остаются в реанимации. Возраст умершего мужчины не уточняется.

Утром 1 ноября в подвале лицея в Центральном районе Новосибирска три мужчины провалились в яму с кипятком. По сообщению "Сибирской генерирующей компании" (СГК), два сотрудника СГК и слесарь лицея проводили обследование теплового узла в лицее, во время которого пол в подвале провалился. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту начали проверки СК и прокуратура.