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Под Томском обнаружили тело бывшего судьи, пропавшего в октябре

По информации источника ТАСС, тело Юрия Васильева нашли на кладбище

ТОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Тело 59-летнего бывшего судьи Молчановского районного суда Томской области было обнаружено на кладбище, недалеко от областного центра. С заявлением о его пропаже в полицию обращалась в конце октября супруга, сообщил ТАСС источник.

"Тело бывшего федерального судьи Молчановского районного суда Юрия Васильева было обнаружено на кладбище. В суде он проработал больше 20 лет. С заявлением о пропаже обратилась в полицию его супруга в конце октября", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области, в селе Молчаново в лесном массиве было найдено тело местного жителя 1962 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Личность погибшего СК не уточняет.

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