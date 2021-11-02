Застреливший в 2019 году четверых в Дарвине мужчина признал себя виновным

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Бенджамин Хоффман, открывший летом 2019 года стрельбу в отеле "Палмс" в Дарвине, признал себя виновным в убийстве четырех человек. Как сообщила во вторник местная газета NT News, приговор по этому делу будет вынесен в ближайшие дни.

Как отмечает издание, Хоффман признал себя виновным в трех умышленных убийствах и одном убийстве по неосторожности, а также согласился с четырьмя обвинениями в угрозе убийством. "Обвиняемый признал себя виновным по ряду обвинений, и эти признания приняты в полном соответствии с обвинительным заключением. Это был довольно долгий и сложный процесс", - сказал судья верховного суда Северной территории Джон Бернс.

Ожидается, что приговор Хоффману, который находится под стражей с момента ареста на месте преступления, будет вынесен в ближайшие дни.

Житель австралийской Северной территории 47-летний Бенджамин Хоффман 4 июня 2019 года открыл огонь из помпового ружья по постояльцам отеля "Палмс" в центре Дарвина, застрелив троих человек и ранив еще как минимум одного. Затем он покинул место происшествия и скрылся от полиции на окраине города, где вновь открыл огонь по прохожим, застрелив мужчину. Ранее он был условно-досрочно освобожден из тюрьмы, где отбывал наказание за нападение на человека и нанесение тяжких телесных повреждений.