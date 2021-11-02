На Ангаре в Иркутске собрали нефтепродукты, утечка которых произошла со стройплощадки

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Загрязняющие вещества в районе утечки нефтепродуктов в реку Ангара в Иркутске собраны. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В месте выхода нефтепродуктов установлены боны, применен сорбент. На сегодня все загрязняющие вещества в месте выхода собраны", - сказал собеседник агентства.

Природоохранная прокуратура в связи с утечкой проводит проверку.

В воскресенье в районе набережной Ангары со строительной площадки произошла утечка нефтепродуктов, они попали в реку. Площадь загрязнения пока не сообщается. Течь была остановлена. Оснований для введения режима чрезвычайной ситуации не было.