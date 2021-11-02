В ДТП в Сочи погибли два человека и пять пострадали

ТАСС, 2 ноября. Два частных автомобиля - легковой и микроавтобус - столкнулись во вторник в Лазаревском районе Сочи. Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе района, два человека погибли, пять пострадали.

"Произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и микроавтобуса Mercedes Sprinter. Двое погибших - в ВАЗ-2114, пять пострадавших - в Mercedes Sprinter", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе краевого ГУ МЧС добавили, что сообщение о ДТП в поселке Вардане поступило в 00:50 мск. К ликвидации последствий столкновения привлекались 18 человек и шесть единиц техники.