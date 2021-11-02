В Приамурье суд вынес приговор экс-инспектору управления Госавтодорнадзора за взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Суд в Амурской области вынес приговор бывшему инспектору отдела контроля международных автомобильных перевозок Восточно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, обвиняемого в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчина приговорен к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Амурской области.

"В Амурской области бывший сотрудник автодорожного надзора осужден за совершение коррупционных преступлений. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества в значительном размере за незаконное бездействие") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Приговором Благовещенского городского суда виновному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на три года, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина, который в тот момент был инспектором Госавтонадзора, в период с декабря 2018 по июнь 2019 года получил от директора одной из организаций Благовещенска, осуществляющей перевозку грузов автотранспортом, взятку в виде топливной карты с зачисленными на нее денежными средствами в размере 60 тыс. рублей. Взамен инспектор автодорожного надзора не останавливал автомобили, принадлежащие этой организации.