Из-за тумана три самолета не смогли приземлиться в Оренбурге

ТАСС, 2 ноября. Туман в Оренбурге стал причиной посадки трех самолетов на запасные аэродромы в Магнитогорске и Уфе. Их вылет будет задержан, сообщила Уральская транспортная прокуратура во вторник.

"2 ноября 2021 года по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) в аэропорту г. Оренбурга задержаны три регулярных авиарейса: рейс 1245 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево), рейс 6454 авиакомпании "Россия" по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург (Пулково), рейс 730 авиакомпании Nord Wind по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении.

Воздушные суда, выполнявшие эти рейсы, ушли на посадку на запасные аэродромы в Уфу и Магнитогорск. Предварительно, они вылетят из аэропорта Оренбурга в 12:00 мск. На рейсы зарегистрированы более 300 пассажиров, из них 17 детей.

"Представителями авиакомпании пассажирам оказаны услуги в соответствии с требованиями авиационных правил. Оренбургской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений их (пассажиров - прим. ТАСС) прав осуществляется контроль ситуации", - добавили в прокуратуре.