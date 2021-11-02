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Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Москве

Вылет самолетов состоится после улучшения метеоусловий

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 30 рейсов за минувшую ночь совершили посадку на запасных аэродромах из-за сильного тумана в Москве, сообщили во вторник журналистам в Росавиации.

"Для информации - по данным на 08:30 мск: аэропорт Москва (Шереметьево) - туман, посадка на запасных аэродромах четырех рейсов. Аэропорт Москва (Внуково) - туман, посадка на запасных аэродромах 20 рейсов. Аэропорт Москва (Домодедово) - туман, посадка на запасных аэродромах 10 рейсов. Вылет ВС состоится после улучшения метеоусловий", - отметили в Росавиации.

Там добавили, что все московские аэропорты работают в штатном режиме.

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