В Крыму задержали врачей, выдававших поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Полиция раскрыла схему подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса, в которую была вовлечена группа медиков одного из учреждений в Крыму. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального МВД.

"Сотрудники МВД по Республике Крым разоблачили группу лиц, причастную к преступной деятельности, связанной с подделкой сертификатов о прививках. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В Крыму уже несколько дней фиксируют более 700 заражений в сутки. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей региона старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.